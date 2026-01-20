Cade da una piattaforma e batte la testa | operaio a Cattinara

Un uomo di 71 anni è stato portato al pronto soccorso di Cattinara dopo essere caduto da una piattaforma collegata a un mezzo sul luogo di lavoro. L’incidente, avvenuto il 19 gennaio, non ha messo a rischio la vita dell’operatore, ma le sue condizioni di salute sono risultate preoccupanti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente per garantire la sicurezza nelle future attività.

Non rischia la vita, ma le sue condizioni di salute dopo l'infortunio sul lavoro non sono buone. Un uomo di 71 anni è stato trasportato nella giornata di ieri 19 gennaio al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in quanto, dopo essere caduto al suolo da una piattaforma collegata a un mezzo.

