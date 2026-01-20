Bustine di ketchup e maionese addio | le nuove regole nei ristoranti europei

A partire da agosto, nei ristoranti europei sarà vietato l’uso di bustine monodose di ketchup e maionese per il consumo sul posto. Le strutture saranno tenute a utilizzare dispenser e contenitori riutilizzabili, in conformità con le nuove normative ambientali. Questa misura mira a ridurre i rifiuti e promuovere pratiche più sostenibili nel settore della ristorazione.

In tutti i locali europei sta per cambiare un’abitudine ormai consolidata. Le classiche bustine monodose di ketchup, maionese, senape, zucchero e altri condimenti non saranno più ammesse per il consumo sul posto. A partire da agosto 2026, bar, ristoranti e alberghi dovranno dire addio ai piccoli involucri usa e getta e passare a dispenser riutilizzabili o contenitori collettivi. La novità arriva da una decisione della Unione europea, destinata ad avere un impatto concreto sia sulle abitudini dei clienti sia sull’organizzazione quotidiana del settore della ristorazione. La data da segnare è dunque agosto 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

