I primi mesi dell’anno sono spesso caratterizzati da un aumento di stress e di episodi di burnout tra i lavoratori. Questo periodo, noto come “sindrome da rientro”, può influire sul benessere individuale e sulla produttività aziendale. Comprendere le cause e le conseguenze di questa fase è fondamentale per adottare strategie di supporto efficaci e promuovere un ambiente di lavoro più equilibrato.

Milano, 20 Gennaio 2026 – La “ sindrome da rientro ” dopo le festività natalizie o da una vacanza magari da un safari in Kenia oppure dalle località sciistiche per una settimana bianca ha delle ripercussioni sull’attività lavorativa. Con il ritorno alla routine lavorativa molti professionisti sperimentano una sensazione di malessere generalizzato, caratterizzata da stanchezza, difficoltà di concentrazione e una motivazione al lavoro più bassa del solito. Questo fenomeno, che spesso va oltre la “sindrome da rientro”, può intrecciarsi con forme di stress lavoro-correlato e burnout, condizioni sempre più riconosciute come determinanti per il benessere e la performance sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Burnout e stress da lavoro: i primi mesi dell'anno sono i più critici. L'impatto sul benessere di aziende e persone

