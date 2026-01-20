Il ministro dell’Ordine di Malta, Burlò, ha commentato la sua liberazione dal carcere di Caracas, definendolo un “campo di concentramento”. Dopo la prigionia, ha dichiarato di voler dedicare la propria vita ad aiutare i giovani vittime di condizioni simili. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di sostenere chi si trova in situazioni di grave difficoltà, promuovendo impegno e solidarietà.

(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2026 "Io sono Ministro dell'ordine di Malta e mi sono ripromesso che se mai fossi uscito da quell'inferno avrei aiutato quei ragazzi e ora questa è la mia ragione di vita. Non posso accettare che quei ragazzi siano lì torturati. Quello a Caracas Non è un carcere ma un campo di concentramento". Lo ha detto Mario Burlò, in audizione nella commissione Esteri del Senato, imprenditore torinese recentemente liberato dopo una lunga detenzione in Venezuela. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Burlò in Senato dopo liberazione dal Venezuela: Il carcere a Caracas era un campo di concentramento

Venezuela, Mario Burlò: “Prigione era come campo di concentramento, sembrava Guantanamo”Mario Burlò, recentemente rientrato in Italia dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela, descrive le condizioni di prigionia come un’esperienza simile a un campo di concentramento, paragonandola a Guantanamo.

Trentini e Burlò riabbracciano l’Italia. «Caracas campo di concentramento»Dopo 14 mesi nel carcere di Caracas, Trentini e Burlò sono tornati in Italia, riabbracciando le loro famiglie.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Venezuela, Trentini e Burlò tornano in Italia dopo la liberazione, le ultime notizie | La famiglia di Alberto: Felicissimi a un prezzo altissimo. L'imprenditore: Temevo mi uccidessero. Meloni: Bentornati a casa; Da La Russa a Schlein: gioia e soddisfazione per la liberazione di Trentini; Trentini e Burlò sono a Roma: La solidarietà ricevuta è stata la nostra salvezza. Tajani elogia il governo in Senato; Trentini e Burlò in Italia dopo la liberazione: Felici ma sono stati 423 giorni di sofferenze.

Burlò in Senato dopo liberazione dal Venezuela: Il carcere a Caracas era un campo di concentramentoIo sono Ministro dell'ordine di Malta e mi sono ripromesso che se mai fossi uscito da quell'inferno avrei aiutato quei ragazzi e ora questa è la mia ragione di vita. Non posso accettare che quei raga ... ilgiornale.it

L'imprenditore torinese Mario Burlò in Senato: Quel carcere era come un campo di concentramento. Il racconto dei suoi 423 giorni di prigioniaQuattordici mesi di detenzione, una liberazione che definisce un miracolo e una denuncia durissima sulle condizioni carcerarie venezuelane ... giornalelavoce.it

Burlò in Senato dopo liberazione dal Venezuela: Il carcere a Caracas era un campo di concentramento

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook