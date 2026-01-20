Il presidente del Coni, Buonfiglio, ha commentato l’emozione di Federica Brignone e ha annunciato che nei prossimi giorni verranno scelti gli ultimi tedofori per le Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo l’ultima riunione della giunta, ha sottolineato come la selezione di queste figure rappresenti un impegno importante e significativo, simbolo di unione e di valorizzazione del movimento olimpico italiano.

Ultima Giunta Coni prima dei Giochi. Il presidente Luciano Buonfiglio fa il punto su diversi fronti, annunciando la delibera della squadra azzurra del ghiaccio e festeggiando l’ottimo ritorno in pista di Federica Brignone: “Una grande emozione. Avendola conosciuta so quanta professionalità, attenzione e determinazione abbia dimostrato. In quanti avrebbero pensato a una prima gara del genere? Immaginate la pressione che sentiva al cancelletto e di conseguenza la sua straordinaria capacità di isolarsi. Tanto di cappello!”. Il presidente torna anche sul caso tedofori ammettendo: “Sapevo che fare il presidente del Coni sarebbe stato difficile, ma scelta dei tedofori una delle cose per me più impegnative, bisogna tenere conto di tante cose, il rispetto per le persone e per la loro storia, gli impegni in gara, la parità di genere e anche l’equilibrio tra gruppi militari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Buonfiglio: "Brignone, grande emozione. A giorni sceglieremo gli ultimi tedofori"

Ultimi giorni per richiedere i contributi per gli eventi collaterali della grande mostra sul BaroccoRestano pochi giorni per presentare le richieste di contributo destinati agli eventi collaterali della grande mostra sul Barocco al San Domenico.

Buonfiglio: “Brignone sarà in gara a Milano Cortina 2026”Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la partecipazione di Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sottolineando il suo entusiasmo e determinazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Buonfiglio applaude al ritorno di Brignone 'un'emozione rivederla' - Brignone? Posso dire che Federica, avendola conosciuta e avendo parlato con la mamma in un incontro a Milano pochi giorni fa, ha dimostrato professionalità, determinazione e attenzione. In quanto si ... sport.quotidiano.net

Da Brignone a Pellegrino, ecco i quattro portabandiera scelti da Buonfiglio: Ispirati da storia e tradizioni - E' il sogno che si realizza. Dal giorno dell'infortunio è stata la motivazione per lottare e rialzarmi. Federica Brignone confessa la grande emozione per essere stata scelta come portabandiera ... tuttosport.com

All’appuntamento del Salotto Cano ad ascoltare con grande interesse Ninna Quario campionessa di sci e mamma di Federica Brignone, che presenta il suo libro “Due vite” - facebook.com facebook