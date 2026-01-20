Oggi, 20 gennaio, si celebrano gli onomastici di San Sebastiano e San Fabiano. Due figure storiche, legate alla tradizione cristiana, sono ricordate in questa giornata. Per condividere un messaggio di auguri semplice e rispettoso, ecco alcune immagini adatte per esprimere i nostri auguri a chi porta questi nomi. Un modo gentile per riconoscere questa ricorrenza e mantenere viva la tradizione.

Si festeggiano, oggi, 20 gennaio, i martiri San Sebastiano e Fabiano. Originario di Narbonia, in Francia, Sebastiano fu educato a Milano ed entrò a far parte dell’esercito imperiale dopo essersi trasferito a Roma ed aver iniziato a frequentare la cerchia militare. Visse quando ai vertici dell’impero romano c’era Diocleziano. Educato secondo i principi cristiani e forte della sua posizione operò in maniera significativa nella diffusione della dottrina, sostenne i cristiani incarcerati e diede degna sepoltura ai martiri del cristianesimo. Il miracolo di Zoe e la persecuzione dei convertiti. Il miracolo con il quale ridiede la parola a Zoe, moglie di Nicostrato, muta da 6 anni convinse il capo della cancelleria imperiale a convertirsi con il cognato Castorio, il prefetto romano Cromazio e suo figlio Tribuzio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Sebastiano e Fabiano oggi 20 gennaio: immagini di auguri da condividere

