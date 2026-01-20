Nonostante il risultato, il match contro il Palermo segna l'inizio di una nuova fase per lo Spezia, guidato da Roberto Donadoni. La sconfitta di misura invita a riflettere e a guardare avanti con ottimismo, confidando in un percorso di crescita e miglioramento continuo per la squadra.

La sconfitta di misura maturata contro il Palermo deve rappresentare l’alba di un nuovo Spezia targato Roberto Donadoni. Non tanto per il risultato finale - probabilmente ingiusto, numeri alla mano - quanto per il gioco espresso. Per la capacità mostrata dalle Aquile di tenere testa, sul piano tecnico, a una squadra costruita per competere ai massimi livelli del campionato cadetto. Restano però i soliti, evitabili errori. La disattenzione iniziale, dopo appena 11 secondi, è inammissibile. La partenza lampo del Palermo era ampiamente prevedibile e il gol subito certifica una lucidità ancora carente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Buon gioco nonostante il risultato. Siamo all’alba di un nuovo Spezia

Serie d. Marino: "Bella reazione e buona prestazione nonostante il terreno di gioco»Simone Marino si è distinto nella recente trasferta contro il Cannara, contribuendo con una prestazione solida e determinata.

Leggi anche: Festa: “Buon risultato, aspettando il riconteggio delle schede”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Serie B femminile, l'Interclub si arrende alla Reyer; Serie B: buon momento per il CUS Genova. Gesa: Difesa nostro punto di forza; Comunali, Paolo Natale: “Buche e carovita, sono i problemi concreti a spostare i voti alle elezioni”; Passalacqua Ragusa: che cuore! Ancona sbancata in emergenza e con tanto carattere.

La Juventus costruisce e spreca, buon gioco e pochi punti - Direi che siamo sostanzialmente tutti d’accordo: con l’arrivo di Luciano Spalletti la proposta di gioco della Juventus è progressivamente migliorata, ma per migliorare la classifica servono i punti. tuttomercatoweb.com

Buonasera a tutti! C’è qualcuno di Savona a cui piacerebbe organizzarsi per giocare assieme Grazie e buon gioco a tutti - facebook.com facebook

La verità é una, se tifi una grande squadra l’unica cosa che che conta é vincere, é una cosa imprenscindibile. Preferirei farlo giocando bene ma se devo scegliere fra trofei e bel gioco scelgo sempre la prima, chi dice il contrario ha il cervello spappolato da putt x.com