Buon gioco nonostante il risultato Siamo all’alba di un nuovo Spezia
Nonostante il risultato, il match contro il Palermo segna l'inizio di una nuova fase per lo Spezia, guidato da Roberto Donadoni. La sconfitta di misura invita a riflettere e a guardare avanti con ottimismo, confidando in un percorso di crescita e miglioramento continuo per la squadra.
La sconfitta di misura maturata contro il Palermo deve rappresentare l’alba di un nuovo Spezia targato Roberto Donadoni. Non tanto per il risultato finale - probabilmente ingiusto, numeri alla mano - quanto per il gioco espresso. Per la capacità mostrata dalle Aquile di tenere testa, sul piano tecnico, a una squadra costruita per competere ai massimi livelli del campionato cadetto. Restano però i soliti, evitabili errori. La disattenzione iniziale, dopo appena 11 secondi, è inammissibile. La partenza lampo del Palermo era ampiamente prevedibile e il gol subito certifica una lucidità ancora carente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie d. Marino: "Bella reazione e buona prestazione nonostante il terreno di gioco»Simone Marino si è distinto nella recente trasferta contro il Cannara, contribuendo con una prestazione solida e determinata.
Leggi anche: Festa: “Buon risultato, aspettando il riconteggio delle schede”
Serie B femminile, l'Interclub si arrende alla Reyer; Serie B: buon momento per il CUS Genova. Gesa: Difesa nostro punto di forza; Comunali, Paolo Natale: “Buche e carovita, sono i problemi concreti a spostare i voti alle elezioni”; Passalacqua Ragusa: che cuore! Ancona sbancata in emergenza e con tanto carattere.
La Juventus costruisce e spreca, buon gioco e pochi punti - Direi che siamo sostanzialmente tutti d’accordo: con l’arrivo di Luciano Spalletti la proposta di gioco della Juventus è progressivamente migliorata, ma per migliorare la classifica servono i punti. tuttomercatoweb.com
Buonasera a tutti! C’è qualcuno di Savona a cui piacerebbe organizzarsi per giocare assieme Grazie e buon gioco a tutti - facebook.com facebook
La verità é una, se tifi una grande squadra l’unica cosa che che conta é vincere, é una cosa imprenscindibile. Preferirei farlo giocando bene ma se devo scegliere fra trofei e bel gioco scelgo sempre la prima, chi dice il contrario ha il cervello spappolato da putt x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.