Buffa in pensione a 80 anni Turano saluta il ’suo’ barbiere

A 80 anni, Franco Buffa si congeda dalla sua attività di barbiere, chiudendo un percorso che ha accompagnato intere generazioni. Con questa scelta, Buffa conclude una lunga carriera dedicata al servizio della comunità, lasciando un ricordo importante tra i suoi clienti e il paese. La sua professione ha rappresentato un punto di riferimento per molti, segnando un capitolo significativo della storia locale.

Turano saluta uno dei suoi volti più familiari. Franco Buffa, storico barbiere del paese, va in pensione all'età di 80 anni, chiudendo un capitolo importante non solo della sua vita, ma anche della storia della comunità. Il suo negozio non è stato solo un luogo di lavoro, ma per decenni un vero punto di ritrovo, fatto di chiacchiere, sorrisi e storie condivise. Un mestiere tramandato di generazione in generazione: prima di lui, dietro quella stessa poltrona, c'era il padre Pietro che gli ha trasmesso non solo forbici e pettine, ma soprattutto l'amore per un lavoro svolto con passione e rispetto per le persone.

