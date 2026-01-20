Bufera sui corsi di arabo | Integrazione al contrario

Da ilgiorno.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente delibera comunale ha suscitato discussioni riguardo alla concessione di locali pubblici a prezzi agevolati per corsi di lingua araba destinati a giovani di origine araba nati in Italia. La decisione ha sollevato dubbi sull’obiettivo di integrazione e sul ruolo degli spazi pubblici, suscitando opinioni contrastanti nella comunità. Un tema che invita a riflettere sul significato di inclusione e sulla gestione delle risorse comunali.

Locali comunali concessi a prezzi stracciati per corsi di lingua araba rivolti ai nati in Italia. Fa discutere la delibera con cui l’amministrazione comunale ha deciso di concedere uno spazio pubblico per le lezioni destinate ai giovani di origini arabe nati in Italia. Il caso è stato rilanciato dalla sezione locale della Lega che parla di "scelta discutibile" che va in direzione opposta a quella dell’integrazione indicata invece nella stessa delibera. Nelle premesse della delibera di giunta si puntualizza che "tale attività rientra nelle politiche di inclusione perseguite dall’amministrazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bufera sui corsi di arabo integrazione al contrario

© Ilgiorno.it - Bufera sui corsi di arabo: "Integrazione al contrario"

Leggi anche: Percorsi di integrazione per la classe di concorso A18: l’Università Link propone corsi singoli e master per completare materie e cfu mancanti

Leggi anche: L’Università di Bologna vieta i corsi di Filosofia agli Ufficiali dell’esercito: è bufera

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

bufera corsiBufera sui corsi di arabo: "Integrazione al contrario" - Locali comunali concessi a prezzi molto bassi per le lezioni dedicate ai giovani. ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.