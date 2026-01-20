Buen Camino da record Checco Zalone piace soprattutto ai cinquantenni

Buen Camino, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, riscrive la storia del box office italiano. In soli 24 giorni di programmazione, il film ha incassato 68.823.069 euro, con 8.562.320 spettatori, superando il primato finora detenuto da Avatar (68,6 milioni) e diventando così il maggior incasso di sempre nelle sale italiane. Un successo che porta la firma del pubblico. Ma non di un pubblico qualsiasi. A trainare le vendite sono stati soprattutto i cinquantenni e oltre, che rappresentano il 39,7% della platea. Un dato significativo, esaminato da CineExpert a partire dal 7 gennaio, anche perché leggermente superiore all’età dello stesso Zalone, nato nel 1977 (l’età media dei fan del comico pugliese si attesta però attorno ai 41,5 anni).🔗 Leggi su Open.online

