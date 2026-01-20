Due persone sono state condannate per aver commentato un post sessista pubblicato su Facebook dall’ex leghista Maurizio Lamonea. Dopo il processo per diffamazione aggravata dai social, la sentenza ha confermato la responsabilità dei commentatori. L’episodio evidenzia le conseguenze legali di commenti offensivi e sessisti sui social media, sottolineando l’importanza di un uso responsabile delle piattaforme online.

Commentano il post sessista pubblicato su Facebook dall’ex leghista Maurizio Lamonea e dopo essere finiti a processo per diffamazione aggravata dai mezzi social vengono condannati. Così due "leoni da tastiera" hanno chiuso ieri il loro conto con la giustizia nella sentenza emessa dalla giudice Alessandra Alessandroni. Una vicenda iniziata il 13 giugno del 2018, quando Lamonea aveva pubblicato la foto di una manifestazione che si era tenuta ad Ancona, promossa dall’associazione Gulliver, avvenuta il giorno prima in piazza della Repubblica. Era inerente un presidio a sostegno dei migranti della Ong Sos Meditarranee, bloccati all’epoca dei fatti sulla nave di salvataggio Acquarius. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Brutte le donne di sinistra". Condannati per post sessisti

