Brooklyn Beckham ha condiviso recentemente la sua versione dei fatti riguardo alla difficile rottura con i genitori, David e Victoria Beckham. Dopo mesi di silenzio e speculazioni, le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla situazione, rivelando dettagli significativi che hanno attirato l’attenzione di media e pubblico. Con tono sobrio e rispettoso, questa intervista rappresenta un passo importante nel chiarire le cause di un allontanamento che ha segnato la famiglia.

Brooklyn Beckham rompe il silenzio sull’allontanamento dai genitori David e Victoria, una rottura che per mesi ha tenuto banco su social e media. Il primogenito della coppia ha usato Instagram per togliersi qualche sassolino – anzi macigno – dalla scarpa, attaccando la coppia d’oro dello showbiz, la madre ex Posh Spice oggi designer di successo, e il padre stella del calcio che nel frattempo ha compiuto 50 anni ed è diventato Sir. Brooklyn Beckham contro i genitori: «Non voglio riconciliarmi con loro». In un lungo sfogo su Instagram Brooklyn, 26 anni, ha ribadito di « non volersi riconciliare con la famiglia » e di «farsi valere per la prima volta nella sua vita», allontanandosi da genitori che definisce ossessionati dalla fama, oltre che « manipolatori e interessati solo all’immagine pubblica». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Brooklyn Beckham rompe il silenzio sulla rottura con i genitori David e Victoria. Con frasi pesanti come macigni. Ecco che cos'ha raccontato

