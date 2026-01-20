brooklyn beckham rompe con i genitori e distrugge la fiaba della famiglia perfetta

Brooklyn Beckham ha condiviso un lungo messaggio sui social, nel quale ha espresso sentimenti di delusione nei confronti della sua famiglia. La sua comunicazione mette in discussione l’immagine di una famiglia perfetta, rivelando difficoltà e tensioni personali. Un gesto che ha attirato l’attenzione, lasciando emergere un lato meno ideale delle dinamiche familiari di personaggi pubblici noti in tutto il mondo.

È uno sfogo lunghissimo e duro, quello pubblicato da Brooklyn Beckham, primogenito dell’ex stella del calcio inglese David Beckham e della “ Posh Spice ” e stilista Victoria Adams Beckham. Dopo mesi di dichiarazioni a senso unico da parte dei genitori, il modello e fotografo ha infatti rotto il silenzio, postando su Instagram la propria versione dei fatti. Secondo il ventiseienne, in questi la sua famiglia d’origine avrebbe controllato la narrazione della stampa, tentando di “rovinare” il suo rapporto con la moglie, Nicola Peltz Beckham. Nell’ultimo periodo, fonti vicine a David e Victoria avevano parlato di gravi dissapori tra le due star e il loro figlio maggiore, alludendo a una cattiva influenza da parte della di lui consorte, figlia del miliardario Nelson Peltz e della ex modella Claudia Heffner Peltz. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

