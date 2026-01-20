Brooklyn Beckham | Non voglio riconciliarmi con mia famiglia

Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria Beckham, ha recentemente affermato di non desiderare una riconciliazione con la sua famiglia. Questa dichiarazione rappresenta il suo primo commento pubblico in merito alle speculazioni sul rapporto con i genitori. La notizia ha suscitato interesse, chiarendo la posizione di Brooklyn riguardo alla propria vita familiare.

Brooklyn Beckham, figlio dell’ex calciatore David e della cantante Victoria, ha dichiarato di non volersi “riconciliare” con la sua famiglia, nel suo primo commento pubblico in merito alle voci sul suo rapporto con i genitori. In una serie di storie su Instagram, il figlio maggiore di Sir David Beckham e Lady Beckham ha accusato i suoi genitori di aver “attaccato” lui e sua moglie sulla stampa, affermando che hanno cercato “incessantemente di rovinare” la sua relazione con Nicola Peltz Beckham. Dopo mesi di speculazioni su una faida all’interno della famiglia, ha affermato di aver cercato di mantenere la situazione privata, ma di non aver avuto “alcuna scelta se non quella di parlare per me stesso e dire la verità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Brooklyn Beckham rompe il silenzio: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia"

"Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia": Brooklyn Beckham accusa David e Victoria di aver tentato di sabotare il suo matrimonio

