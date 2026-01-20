Brooklyn Beckham difende la moglie il post di fuoco contro i genitori David e Victoria | Umiliato non voglio riconciliarmi

Brooklyn Beckham ha condiviso un messaggio su Instagram in cui esprime il suo dolore e la volontà di mantenere le distanze dai genitori, David e Victoria Beckham. Nel suo post, il giovane si è detto umiliato e ha dichiarato di non voler cercare una riconciliazione, evidenziando una rottura profonda e difficile da superare con la famiglia.

La spaccatura tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia sembra ormai insanabile. Il figlio dell’ ex calciatore David e della modella e cantante delle Spice Girls Victoria si è lasciato andare a un lungo sfogo in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Il fulcro della disputa riguarda il rapporto della famiglia con la moglie di Brooklyn, l’attrice ed ereditiera statunitense Nicola Peltz: “Hanno cercato costantemente di rovinare la mia relazione”. Brooklyn Beckham: “Mai sentito così a disagio e umiliato in tutta la mia vita”. Dopo mesi di indiscrezioni, nate da blocchi sui social e l’assenza di Brooklyn e la moglie ad alcuni eventi famigliari importanti, il modello e fotografo decide dunque di raccontare la sua verità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

