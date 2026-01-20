Brooklyn Beckham attacca i genitori | Umiliato alle nozze non cerco la riconciliazione

Brooklyn Beckham ha condiviso sui social commenti critici rivolti ai genitori, David e Victoria Beckham, affermando di essersi sentito umiliato durante il loro matrimonio e di non cercare una riconciliazione. Nei suoi messaggi, il primogenito ha sottolineato come il marchio e l’immagine pubblica della famiglia siano prioritari, lasciando emergere tensioni e sentimenti di delusione.

Nuovo capitolo della faida della famiglia Beckham. Dopo aver chiesto ai genitori di non cercarlo, di non taggarlo sui social e di rivolgersi a lui soltanto attraverso gli avvocati, Brooklyn Beckham ha pubblicato un lungo atto di accusa nei confronti di David e Victoria Beckham. Il ventiseienne con 16 milioni di follower sui social, modello, fotografo e aspirante chef, ha scritto dei lungi post sostenendo di esser rimasto in silenzio per anni mentre i genitori e il loro team hanno continuato a parlare alla stampa. "Non mi hanno lasciato altra scelta che dire la verità" ha sostenuto Brooklyn Peltz-Beckham come si fa chiamare aggiungendo il cognome della moglie Nicola Peltz, attrice ed ereditiera (il padre è il miliardario uomo d'affari Nelson Peltz). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

