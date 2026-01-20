Brooklyn Beckham ha recentemente parlato pubblicamente del suo rapporto con i genitori, David e Victoria Beckham. In un'intervista, ha condiviso di aver vissuto un senso di oppressione e di aver subito influenze negative che, a suo avviso, hanno inciso sul suo matrimonio. Le sue parole rappresentano un passo importante nel chiarire le tensioni familiari e nel condividere aspetti personali fino a ora rimasti privati.

Brooklyn Beckham rompe il silenzio e attacca i genitori David e Victoria. Il primogenito dell’ex calciatore e della cantante delle Spice Girls ha spiegato di non volersi “riconciliare” con i suoi genitori nella prima uscita pubblica in merito alle indiscrezioni sul rapporto con i genitori. In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Brooklyn ha accusato David e Victoria di aver voluto “incessantemente di rovinare” la sua relazione con Nicola Peltz Beckham. Il 26enne ha spiegato di aver cercato di mantenere la situazione privata ma di non aver avuto “alcuna scelta se non quella di parlare per me stesso e dire la verità”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Brooklyn Beckham attacca i genitori David e Victoria: “Oppresso da sempre, hanno rovinato il mio matrimonio”

Brooklyn Beckham rompe il silenzio: la condanna dei genitori David e VictoriaBrooklyn Beckham ha condiviso pubblicamente la sua versione sulla recente tensione familiare con i genitori, David e Victoria.

Brooklyn Beckham, svelato il punto di rottura con i genitori David e VictoriaRecentemente, Brooklyn Beckham ha annunciato ufficialmente il suo distacco dai genitori, David e Victoria Beckham.

