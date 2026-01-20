Brooklyn Beckham al vetriolo contro i genitori in una serie di storie su IG | Mi hanno solo sabotato

Brooklyn Beckham ha condiviso sui social alcune riflessioni sulla sua relazione con i genitori, Victoria e David Beckham. Attraverso una serie di storie su Instagram, ha espresso sentimenti di delusione, dichiarando di essere stato sabotato. A pochi giorni dalla notizia di una possibile rottura definitiva, queste parole segnano un momento di confronto e chiarezza nella sua vita privata.

A qualche giorno dalla notizia di una rottura definitiva con i genitori, il figlio maggiore di David e Victoria Beckham ha deciso di rompere ufficialmente il silenzio. Ieri, Brooklyn Peltz Beckham, 26 anni, ha pubblicato una serie di messaggi durissimi su Instagram Stories per raccontare la sua verità sul rapporto ormai deteriorato con la famiglia d’origine. La dichiarazione centrale è netta: Brooklyn non cerca una riconciliazione con i genitori. Secondo lui, mamma e papà avrebbero fatto di tutto per sabotare il suo matrimonio con Nicola Peltz, sposata nel 2022, e avrebbero continuato anche dopo le nozze a interferire nella coppia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Beckham contro Beckham: Brooklyn mette un muro legale con i genitoriLa relazione tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria Beckham, si è evoluta in una separazione ufficiale, con comunicazioni affidate agli avvocati.

Guerra in casa Beckham, Brooklyn ancora contro i genitori David e Victoria: “Parlatemi solo tramite avvocati”Le recenti tensioni familiari tra Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria continuano a suscitare attenzione.

