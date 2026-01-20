Britney Spears esprime ammirazione per Madonna, definendola una figura saggia, forte e gentile. Dal novembre scorso, il profilo Instagram della popstar è tornato attivo, permettendole di condividere aggiornamenti e commentare notizie che la riguardano, incluso il confronto con l’ex marito Kevin Federline, che ha sollevato alcune preoccupazioni sulla sua tutela e sulla sua presenza sui social.

Dallo scorso novembre, il profilo Instagram di Britney Spears è tornato ad essere piuttosto attivo. La popstar usa spesso i propri canali social per pubblicare scatti, video e commentare voci che la riguardano, incluse quelle diffuse dall’ex marito, il ballerino Kevin Federline, che la ritiene pericolosa per i loro figli. Questa volta, però, la cantante ha utilizzato il proprio account per elogiare la sua collega e fonte d’ispirazione per eccellenza: Madonna. Nel corso delle loro carriere, le due si sono incrociate in più di un’occasione, regalando al pubblico momenti che hanno fatto la storia della musica, primo fra tutti l’iconico bacio agli MTV Video Music Awards del 2003, (in realtà c’era anche Christina Aguilera ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Britney Spears ha solo ammirazione per Madonna: «Saggia, incredibilmente forte, ed è rimasta gentile e geniale»

Le nuove immagini di Britney Spears preoccupano i fanLe recenti immagini di Britney Spears condivise sui social hanno attirato l’attenzione dei suoi fan, che hanno evidenziato alcuni dettagli preoccupanti.

