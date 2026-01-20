Brindisi solaio crolla dopo un incendio | si cerca un anziano

A Tuturano, in provincia di Brindisi, si è verificato un crollo parziale del solaio di un’abitazione a seguito di un incendio. Le autorità stanno attualmente cercando un anziano residente nell’edificio, scomparso dopo l’incidente. Le operazioni di soccorso sono in corso per accertare le cause dell’incendio e verificare eventuali danni strutturali all’edificio.

A Tuturano (Brindisi) il solaio di un'abitazione è parzialmente crollato dopo un incendio in un appartamento. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando una persona rimasta bloccata all'interno della casa. Si cerca un anziano disabile, salva la figlia. La persona che i vigili del fuoco stanno cercando all'interno dell'abitazione è un uomo anziano con qualche disabilità. All'interno della casa c'era anche la figlia 57enne che è riuscita a salvarsi. Sul posto i carabinieri di Brindisi.

