La scuola di danza “La Maison de la Danse” di Brindisi organizza domenica 25 gennaio un Esame Interno di Danza presso la propria sede in Via Osanna 58. L’evento vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione, il Maestro Alen Bottaini, Direttore della ABA – Alen Bottaini Academic Ballet Program, partner ufficiale della scuola. Un’occasione importante per la crescita artistica degli allievi e per approfondire la formazione nel campo della danza.

Di seguito il comunicato: La scuola di danza “La Maison de la Danse” di Brindisi annuncia un importante appuntamento dedicato alla formazione e alla crescita artistica dei propri allievi: domenica 25 gennaio presso la sede della scuola, in Via Osanna 58, si terrà un Esame Interno di Danza alla presenza di un ospite d’eccezione, il Maestro Alen Bottaini, Direttore della ABA – Alen Bottaini Academic Ballet Program, prestigiosa realtà italiana nel panorama della formazione accademica della danza, con cui la scuola è ufficialmente affiliata. L’esame rappresenta un momento centrale nel percorso di studio degli allievi: un’occasione di verifica del lavoro svolto durante l’anno, di crescita tecnica e artistica e di confronto diretto con una figura di altissimo profilo, riconosciuta per competenza, esperienza e prestigio nel mondo della danza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Brindisi, danza: formazione, domenica prossima un ospite d’eccezione Alen Bottaini

"La maison de la danse" di Brindisi ospita il maestro Alen BottainiLa scuola di danza “La Maison de la Danse” di Brindisi organizza un Esame Interno di Danza, che si terrà domenica 25 gennaio presso la sede di Via Osanna 58.

Leggi anche: Expo Orienta scuola open day: ospite d’eccezione Roberto Giacobbo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brindisi, danza: formazione, domenica prossima un ospite d’eccezione Alen Bottaini - La scuola di danza “La Maison de la Danse” di Brindisi annuncia un importante appuntamento dedicato alla formazione e alla crescita artistica dei propri allievi: domenica 25 gennaio presso la sede del ... noinotizie.it