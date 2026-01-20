Brindisi crolla solaio dopo incendio | si cerca persona anziana

A Tuturano, frazione di Brindisi, si sono verificati danni a causa di un incendio che ha provocato il crollo di un solaio. Attualmente, le autorità stanno cercando una persona anziana scomparsa nelle vicinanze. La situazione resta sotto controllo, mentre si svolgono le operazioni di soccorso e le verifiche sul luogo.

Attimi di grande tensione in quel di Tuturano. Momenti estremamente delicati nella frazione in provincia di Brindisi, dove il tempo sembra scorrere irrefrenabile. Parte di un solaio di un'abitazione è crollata dopo un devastante incendio che si è sviluppato in un appartamento della cittadina pugliese nelle prime ore del pomeriggio. La paura principale è la terribile possibilità che all'interno possa esserci ancora una persona, identificata come colui che viveva lì. Ancora una volta, un incendio che potrebbe stringere nella morsa della morte l'ennesima vita. Sul luogo della destabilizzante vicenda, una zona rurale nei pressi del centro abitato, stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, che hanno spinto il rogo e che, insieme ai carabinieri di Brindisi, stanno accertando l'eventuale presenza nell'immobile avvolto nelle fiamme e mettendo in sicurezza l'area.

