Brignone | Vedo la luce ma ho male ogni istante

Federica Brignone, atleta di alto livello, si trova a Plan De Corones per la gara di gigante di Coppa del Mondo. Nonostante la determinazione e l’energia dimostrata, la sciatrice si confronta con un dolore costante, come ha dichiarato:
Carica, pimpante, ma anche consapevole del viaggio da incubo che sta affrontando. Federica Brignone è a Plan De Corones per un gigante di Coppa (Tv: Rai 2 ed Eurosport 10.30 e 13.30) a quasi 300 giorni dall’ultima gara. «Sono un’atleta e sono qui per gareggiare, perché temevo che non avrei più avuto occasione di aprire un cancelletto, anche se ho lavorato 9 mesi per farlo - inizia lei -. Il mio è un obiettivo di performance e non di risultato. Mi aspetto solo di capire come reagisce il mio corpo. Essere qui con il mio curriculum è già una vittoria perché, se avessi subito questo tipo di infortunio 10 anni fa sarei stata molto meno forte di testa». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
