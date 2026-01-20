Brignone torna in pista | settima nella prima manche del Gigante di Kronplatz

Federica Brignone torna in gara e conclude la prima manche del gigante di Kronplatz al settimo posto. Un risultato positivo che testimonia il suo buon stato di forma in vista delle prossime sfide. La gara si svolge sulle piste di Kronplatz, un appuntamento importante nel calendario alpino. La sciatrice italiana si prepara ora per la seconda manche, con l’obiettivo di migliorare la posizione e confermare la sua competitività.

Un buon ritorno in gara per Federica Brignone. L'azzurra ha chiuso con il 7° tempo la prima manche del gigante di Kronplatz. Out Goggia, scivolata dopo pochi secondi. Della Mea 10°, Zenere 12° Il sorriso di Federica Brignone vale quasi quanto il cronometro. A 292 giorni dal grave infortunio alla gamba sinistra, la campionessa valdostana è tornata in gara nel gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz – Plan de Corones, chiudendo settima la prima manche e lanciando segnali incoraggianti in vista del prosieguo della stagione. Buon esordio anche per Della Mea e Zenere, male invece la Goggia. Sulla pista Erta, illuminata dal sole ma resa insidiosa da un fondo duro e da tracciati molto girati sul muro finale, Brignone – partita con il pettorale numero 13 – ha fermato il tempo a 1’18” dalla leader, la svedese Sara Hector, al comando in 1’13”54. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sci, il ritorno di Brignone: è settima nella prima manche di gigante a Kronplatz. «Felice. All'inizio non riuscivo a respirare» Federica Brignone torna in gara dopo 292 giorni dall'infortunio, partecipando alla prima manche del gigante di Kronplatz.

Sci, il ritorno di Brignone nel gigante di Kronplatz 292 dopo: prima manche, in testa Hector, Federica è settima, Goggia outFederica Brignone è tornata in gara nel gigante di Kronplatz, dopo un periodo di assenza.

Un'attesa durata 292 giorni ma finalmente Federica Brignone può tornare in pista. L'atleta azzurra è di scena a Kronplatz nello slalom gigante della Coppa del mondo di sci.

