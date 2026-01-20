Brignone torna in gara in Coppa del Mondo | Felicissima con l’adrenalina non ho sentito dolore

Federica Brignone torna in gara in Coppa del Mondo, partecipando al gigante di Kronplatz. Dopo un periodo di assenza, la sciatrice italiana ha mostrato una prima manche precisa e promettente. La campionessa si è detta felice di essere tornata in pista, sottolineando che l’adrenalina le ha permesso di non sentire dolore. Questa gara rappresenta un passo importante nel suo percorso di ripresa e ritorno alle competizioni.

Federica Brignone c’è. Oggi, martedì 20 gennaio, la fuoriclasse azzurra è tornata in gara nel gigante di KronplatzPlan de Corones, con una prima manche attenta e che ha lasciato buoni segnali. Dopo il terribile infortunio al ginocchio, Federica si è rimessa in gioco a pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Milano Cortina, chiudendo al settimo posto, a soli 1?18 dalla prima Sarah Hector (campionessa olimpica a Pechino 2022). Non contava ovviamente la classifica per la campionessa italiana, che dovrà confermarsi nella seconda manche, ma che di sicuro ha in testa l’obiettivo di fare bella figura ai Giochi Olimpici in casa (sarà tra l’altro portabandiera nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Coppa del Mondo, Brignone in gara dieci mesi dopo l’infortunio: “Con l’adrenalina non ho sentito dolore”Federica Brignone torna in gara a dieci mesi dall’infortunio, partecipando al gigante di Kronplatz.

Federica Brignone torna in Coppa del Mondo: «Sono qui per testarmi»Federica Brignone torna in gara per la stagione di Coppa del Mondo, pronta a confrontarsi nuovamente con le piste.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Brignone torna in gara a Kronplatz, Federica: E’ veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un’emozione nuova; Federica Brignone torna in gara nello slalom gigante di Kronplatz 292 giorni dopo l'infortunio: Sono qui per questo • Sci Alpino; Dopo 292 giorni Federica Brignone torna in gara: sarà al via del gigante di Plan de Corones, dove vinse nel 2017. Un passo alla volta, rientro con fiducia; Sci, Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz: è ufficiale.

Com’è andata la gara di Federica Brignone in Coppa del Mondo di Sci - Dopo 292 giorni di attesa e riabilitazione a seguito dell’infortunio, Federica Brignone è tornata a ruggire in Coppa del Mondo di sci. La campionessa italiana ha fatto il suo grande ritorno, ... novella2000.it

Brignone torna dall'infortunio e va subito forte: chiude sesta nella seconda manche del gigante di Plans de Corones - Un'attesa durata 292 giorni ma finalmente Federica Brignone può tornare in pista. L'atleta azzurra è di scena a Kronplatz nello slalom gigante della Coppa del mondo di sci. ilgazzettino.it

Essere qui in gara è già un grande successo. " Federica Brignone torna finalmente in pista oggi a Plan de Corones dopo 292 giorni dall’infortunio che l’ha fermata lo scorso aprile in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana, che si è aggiudicata la Coppa del Mo facebook

Brignone torna in gara 292 giorni dopo l'ultima volta Guarda la Coppa del Mondo di Sci e i prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina su #DAZN, tramite i canali #Eurosport x.com