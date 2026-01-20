Federica Brignone ritorna in gara dopo dieci mesi di assenza, piazzandosi subito in sesta posizione nel gigante di Plan de Corones. Il suo rientro, orientato alle prossime Olimpiadi, testimonia la sua determinazione nel riprendere il ritmo competitivo. Sinner ha commentato il suo gesto, sottolineando quanto lo sci possa essere rischioso e richieda grande abilità.

Federica Brignone è tornata alle gare dopo dieci mesi di stop per infortunio. Il rientro è avvenuto nel gigante di Plan de Corones, con lo sguardo già proiettato verso le Olimpiadi, più che verso la classifica di Coppa del Mondo. Al termine della prova, la sciatrice azzurra è apparsa sorridente e serena, segnale importante dopo un’assenza così lunga. La Repubblica riporta le prime parole dell’atleta italiana dopo l’ottimo sesto posto di Plan de Corones: «Sono felice. Devo ritrovare fiducia e confidenza con la velocità, mi rendevo conto che alcune curve le facevo bene, poi frenavo. Adesso niente trasferta in Cechia, torno a Cortina ad allenarmi in discesa e superG». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Brignone rientra ed è subito sesta. Sinner: «Ha fatto qualcosa che pochissimi riescono a fare, lo sci è pericoloso»

Federica Brignone è tornata in gara dopo 292 giorni, partecipando al gigante di Kronplatz.

