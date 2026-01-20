Brignone in gara dopo 292 giorni | settima dopo la prima manche

Dopo 292 giorni, Federica Brignone torna in gara nel gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz. La scialpinista italiana, alla prima manche, si colloca settima, dimostrando di essere tornata in forma. La competizione si svolge sulla pista Erta, con altre otto azzurre al via, tra cui Sofia Goggia. La presenza di Brignone rappresenta un importante ritorno per lo sci italiano in questa stagione.

La tigre è tornata. Federica Brignone al via del gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz, che sulla pista Erta la vedrà al cancelletto di partenza insieme ad altre otto azzurre, tra cui Sofia Goggia. Per la campionessa valdostana, detentrice della Coppa del Mondo generale, si tratta del rientro in gara 292 giorni dal terribile infortunio occorsole lo scorso 3 aprile sull’Alpe Lusia, in Val di Fassa. Sarà la prima gara ufficiale dopo l'incidente. Un test fondamentale in vista di Milano-Cortina 2026, dopo che nelle interviste dei giorni scorsi non aveva dato certezza sulle sue condizioni fisiche e sulla sua presenza ai Giochi Olimpici Invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

