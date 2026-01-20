Bresh annuncia le date europee 2026 e il ritorno a Genova con Mare Nostrum

Bresh annuncia le date europee del 2026, con un focus sul ritorno a Genova per Mare Nostrum. L'artista, che aprirà il nuovo anno con tre concerti in Europa, ha già registrato il tutto esaurito per gli spettacoli nella città ligure. Un'occasione per ascoltare dal vivo la sua musica, consolidando la sua presenza sulla scena musicale internazionale.

GENOVA – Dopo un 2025 che l'ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati, con la pubblicazione dell'album "Mediterraneo" (certificato Platino) e le incredibili date nei palasport del "Mediterraneo Tour", BRESH è pronto a conquistare anche il 2026! Per la prima volta, infatti, sarà protagonista di 3 date in Europa: il 12 aprile al Café De La Danse a PARIGI, il 14 aprile alla Scala di LONDRA e il 15 aprile al Razzmatazz di BARCELLONA.

