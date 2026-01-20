Gleison Bremer esprime la propria fiducia nella Juventus, sottolineando l'importanza della partecipazione in Champions League come obiettivo fondamentale. Per il difensore brasiliano, il club non può prescindere dai palcoscenici europei, considerandoli parte integrante del percorso di crescita e successo. Con uno sguardo realistico ma determinato, Bremer ribadisce l’ambizione di tornare a competere ai massimi livelli, mantenendo un atteggiamento equilibrato e focalizzato sui prossimi obiettivi.

Gleison Bremer non concepisce una Juventus fuori dall’Europa che conta e rilancia le ambizioni bianconere guardando al futuro con lucidità e fame. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, il difensore brasiliano ha raccontato il proprio percorso, intrecciando obiettivi personali, idee di calcio e il rapporto con Luciano Spalletti, senza eludere il tema più delicato: il ritorno dopo mesi difficili segnati dagli infortuni. Champions come identità, non come obiettivo. Per Bremer la Champions League non è un traguardo accessorio, ma una componente strutturale della Juventus. «Non riesco a immaginare la Juve senza la Champions», ha spiegato, chiarendo come la sua scelta di vestire il bianconero sia legata alla volontà di vincere e lasciare un segno nella storia del club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Bremer: «La Juventus senza Champions non la immagino»

Bremer a DAZN dopo Juventus-Lecce: “Siamo la Juventus. La Juventus queste partite deve vincerle. Il calcio è questo”Gleison Bremer, nel post-partita di Juventus-Lecce, ha espresso il suo rammarico per il pareggio, sottolineando l'importanza di vincere queste partite per la Juventus.

