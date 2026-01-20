Oggi il consiglio di amministrazione di Banco Bpm si riunisce per discutere importanti modifiche statutarie, un passo che potrebbe influenzare significativamente gli equilibri tra azionisti, management e autorità di vigilanza. La decisione rappresenta un elemento chiave nel percorso di rinnovamento e governance della banca, con effetti potenzialmente duraturi sulla sua struttura e sulle future strategie.

Una partita a scacchi. Il cda di Banco Bpm, in programma oggi, è molto più di una riunione di routine: ogni mossa statutaria, infatti, potrebbe cambiare gli equilibri tra azionisti, management e vigilanza. Il punto all’ordine del giorno è la revisione della carta societaria, per adeguarla alla nuova disciplina sulle liste prevista dalla Legge Capitali. Formalmente un aggiornamento tecnico, ma nel concreto la posta in gioco è la composizione del board e la distribuzione del potere nei prossimi anni. La lista del consiglio uscente, guidata dall’ad Giuseppe Castagna, appare favorita, ma le variabili restano molteplici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bpm, il nodo dello statuto in cda. Mps apre il cantiere governance

Banco Bpm apre il cantiere governanceBanco Bpm ha annunciato l'apertura del cantiere sulla governance, con l'obiettivo di adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni della Legge Capitali.

Leggi anche: Combinazione MPS - Mediobanca - Banco BPM, verso il “terzo polo” bancario da 50 mld, advisor a lavoro; il "nodo" delle liste del CdA e di Crédit Agricole - RUMORS

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Banco Bpm e il nodo tassi Bce su NII. Attese per il terzo trimestre, in arrivo maxi-acconto dividendo - Per Banco Bpm è un test importante in quanto risulta una delle banche tricolori più sensibili ai tassi di interesse e inizia quindi a confrontarsi con il calo del costo del denaro che la Bce ha ... finanzaonline.com

CUOMO, FICO E L’ARTICOLO 50 Sembra essere proprio l’articolo 50 dello Statuto della Campania il nodo che blocca la nomina di Cuomo quale assessore regionale e, di fatto, la formazione di tutta la giunta. A oltre un mese dalle elezioni Di Emilio Caserta - facebook.com facebook

È ora di ridiscutere e correggere lo statuto della Bce. L’attacco personale per via giudiziaria innescato dalla Casa Bianca al Presidente della Federal Reserve è grave, inaccettabile, per i modi e il messaggio intimidatorio per l’affermazione di un potere esecutiv x.com