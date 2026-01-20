Edoardo Bove torna in campo dopo un anno di stop, segnato da un grave malore durante Fiorentina-Inter nel dicembre 2024. La firma con il Watford rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera. Restano da capire le possibilità di rivederlo in Serie A, considerando il suo percorso e le opportunità future nel calcio italiano.

Dopo poco più di un anno di stop, finalmente il ritorno in campo diventa realtà per Edoardo Bove, che il 1° dicembre 2024 crollò a terra durante Fiorentina-Inter a causa di un malore. Ora il centrocampista ripartirà dalla Championship, dove vestirà la maglia del Watford. Ecco come sta l'ex Roma e Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bove firma con il Watford: sarà possibile rivederlo in Serie A?

Bove al Watford: visite mediche e firma vicinaEdoardo Bove si trova al centro di allenamento del Watford per sostenere le visite mediche, passaggio finale prima della firma.

Bove pronto a ripartire: rescissione con la Roma e pista WatfordEdoardo Bove, attualmente sotto contratto con la Roma, si appresta a intraprendere una nuova fase della sua carriera.

Argomenti discussi: La carriera di Bove riparte dall'Inghilterra: vicina la firma col Watford per tornare a giocare; Bove, rescissione consensuale con la Roma: settimana prossima la firma con il Watford; Perchè Edoardo Bove può tornare a giocare a calcio solo all'estero e non in Italia: andrà al Watford; Domani la risoluzione di Bove con la Roma: poi la firma con il Watford.

