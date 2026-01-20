Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi

Ecco dove seguire la puntata di oggi di Boss in Incognito 2026, trasmessa il 20 gennaio su Rai 2. La seconda puntata del programma, condotto da Elettra Lamborghini, può essere vista in diretta televisiva o tramite streaming online. La stagione prevede un totale di quattro appuntamenti in prima serata, offrendo un approfondimento sul format e i protagonisti di questa edizione.

, 20 gennaio. Questa sera, 20 gennaio 2026, su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Boss in incognito 2026, il fortunato show condotto da Elettra Lamborghini, per un nuovo ciclo di quattro puntate in prima serata. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme dove vedere in tv e streaming Boss in incognito 2026 questa sera. In tv. Appuntamento in prima serata e in prima visione su Rai 2 questa sera, 20 gennaio 2026, con la conduzione di Elettra Lamborghini, alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

