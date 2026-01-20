Borgomeo nel comitato per il sì al referendum Riforma passo necessario

Francesco Borgomeo, imprenditore industriale, ha annunciato la sua partecipazione al Comitato nazionale per il sì in vista del referendum sulla riforma della giustizia. La sua adesione riflette l’importanza di un confronto informato e responsabile sulle modifiche previste, considerate un passo necessario per migliorare il sistema giudiziario italiano. La sua presenza nel comitato evidenzia l’interesse di figure del mondo economico nel dibattito su questa riforma.

ROMA (ITALPRESS) – In vista del referendum sulla riforma della giustizia, Francesco Borgomeo, imprenditore industriale, entra nel Comitato nazionale per il sì. “Chiunque faccia impresa in Italia – dichiara Borgomeo – non può che cogliere la riforma della giustizia come un primo, necessario passo per riportare il Paese su un sentiero di equilibrio, crescita, competitività ed equità. Una giustizia lenta, imprevedibile, spesso percepita come iniqua rappresenta da troppo tempo uno dei principali fattori di freno allo sviluppo economico e alla fiducia degli investitori nazionali e internazionali. L'Italia – osserva – non soffre soltanto di carenze normative o di ritardi infrastrutturali, ma di un deficit profondo nei meccanismi di selezione delle proprie èlite decisionali, tanto nella sfera pubblica quanto in quella privata”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

