Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi analizza la recente partita tra Como e Milan, sottolineando come i rossoneri abbiano ottenuto il risultato, ma lasciando aperti alcuni interrogativi sul rendimento complessivo. Borghi commenta le prestazioni di Allegri e i progressi di Nkunku, offrendo un’analisi equilibrata e senza eccessi emotivi, in un contesto di valutazioni obiettive sulla squadra e le sue recenti prestazioni.

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA - Milan, i motivi della rottura Redbird-Elliott. Ecco chi resta e chi va>>> “Rabiot in questo tipo di sistema, di ruolo, ma anche in questo tipo di partita dove con blocco molto basso difendeva, ma poi con la possibilità di far le sue corse in verticale, è stato decisivo, anche nell’andare a conquistare il rigore nel primo tempo. Nkunku ha segnato ancora tra l’altro, la fiducia di Allegri di fargli tirare il rigore è una sottolineatura che si potrebbe fare in tempo di mercato e specialmente dopo la prima parte che ha vissuto. Però poi Rabiot l’ha vinta nel secondo tempo, stilettata da fuori per il 1-3. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi: “Il Milan si prende il risultato, ma il giudizio rimane in sospeso. Allegri…”

