Bolognina banda violenta Tre ragazzine picchiate mentre vanno a scuola

A Bolognina, un episodio di violenza ha coinvolto tre ragazzine mentre si recavano a scuola. L’incidente è avvenuto nei pressi della fermata del Sacro Cuore, tra le aree dei cantieri e la presenza di passanti. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani e sulle condizioni dell’area, ancora sotto osservazione. Ulteriori dettagli sono in fase di verifica.

Mancano pochi minuti alle otto. Alla fermata del Sacro Cuore, tra le paratie dei cantieri, è pieno di gente. Per lo più ragazzi, che salgono o scendono dall'autobus per andare a scuola e si danno appuntamento in via Matteotti, punto d'incontro per gli studenti bolognesi da decenni. Una mattinata come le altre, con il solito viavai mattutino e i traffico dell'ora di punta. Mai nessuno potrebbe pensare che, in questa cornice, tre ragazzine ("erano proprio piccole, forse dodici anni", riferisce chi è intervenuto per aiutarle) possano essere prese a calci e spintoni da altri ragazzi, più grandi di loro, proprio alla fermata dell'autobus.

