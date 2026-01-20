Il match tra Bologna e Celtic, valido per l’Europa League, si disputa giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 al Dall’Ara. In questa fase della competizione, i felsinei sono favoriti, cercando di riscattare un momento difficile in campionato. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici per analizzare al meglio questa settima giornata del girone.

© Infobetting.com - Bologna-Celtic (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Felsinei ampiamente favoriti

Argomenti discussi: Europa League, oggi Bologna-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla; Bologna-Celtic quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; EUROPA LEAGUE | BOLOGNA-CELTIC: LA CONFERENZA PRE-PARTITA DI VINCENZO ITALIANO; Notte europea al Dall'Ara. Il Bologna incrocia la storia del glorioso Celtic.

Bologna-Celtic, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingSettima giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 18.45 in casa contro il Celtic. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. sport.sky.it

Bologna-Celtic: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Europa LeagueSettima giornata della League Phase di Europa League; oltre la Roma, oggi sarà il turno anche del Bologna di Vincenzo Italiano che ospita il Celtic in un match decisivo per la zona ... ilmessaggero.it

