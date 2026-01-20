Boato nella notte assaltato il bancomat Unicredit di Capurso

Nella notte, un'esplosione ha danneggiato il bancomat Unicredit di Piazza Marconi, a Capurso, in provincia di Bari. Si tratta di un nuovo episodio di furto con esplosivo ai danni di uno sportello bancario nella zona, evidenziando una crescente preoccupazione per la sicurezza delle filiali locali. Le forze dell'ordine sono intervenute per le verifiche e le operazioni di tutela del patrimonio.

L'esplosione che ha svegliato di soprassalto i residenti è avvenuta nella filiale di piazza Marconi, in pieno centro. Indagano i carabinieri Ennesimo assalto con esplosivo a uno sportello bancomat in provincia di Bari. La filiale colpita, questa volta, è l'Unicredit di Piazza Marconi, a Capurso. Un forte boato, avvertito intorno alle tre di notte, ha svegliato di soprassalto i residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La deflagrazione, prodotta molto probabilmente dall'ordigno conosciuto come “marmotta” ha procurato ingenti danni all'edificio che ospita la filiale.🔗 Leggi su Baritoday.it

