Bloccato un rave party Blitz della Polizia nell’ex cava di Balbano

Ancora un rave party bloccato dall’intervento tempestivo della Polizia, stavolta in pieno inverno. L’altra notte verso le 4 personale della Squadra Volante della Questura di Lucca è in fatti intervenuto in località Balbano, presso la cava dismessa che si trova in via di Casanova I, su richiesta di alcuni residenti. Avevano segnalato un insolito transito di persone e autovetture in piena notte. Appena giunti sul posto, gli operatori hanno constatato che si stava svolgendo un Rave Party, con musica ad alto volume, l’allestimento di alcuni gazebi e la presenza di una sessantina di persone intente a bere e a ballare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lucca: rave party in una cava dismessa, 3 denunciatiA Lucca, tre persone sono state denunciate in seguito a un rave party organizzato in una cava dismessa di Balbano.

