Bloccate la puntata di Corona Signorini l' allarme dei legali

I legali di Alfonso Signorini hanno presentato un ricorso urgente per bloccare la diffusione di una puntata di Corona, chiedendo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. La richiesta mira a rimuovere i contenuti già pubblicati e a evitare ulteriori diffusioni da parte di Corona, tutelando così i diritti e la sfera privata del loro assistito. La vicenda evidenzia le tensioni tra libertà di informazione e tutela della privacy nel settore dell’intrattenimento.

I legali di Alfonso Signorini - Daniela Missaglia e Domenico Aiello - hanno presentato un ricorso per provvedimento d'urgenza per chiedere "l'intervento urgente dell'Autorità Giudiziaria non solo al fine di rimuovere i contenuti già diffusi, ma anche per impedire ulteriore pubblicazione e diffusione da parte del signor Corona, a tutela dei diritti del ricorrente e della sua sfera privata". Lo rende noto lo stesso Fabrizio Corona sui social pubblicando alcuni stralci del documento in cui gli avvocati evidenziano che Corona "non solo ha continuato a pubblicare contenuti illeciti anche dopo l'avvio dell'indagine penale e il sequestro a suo carico" ma "ha espressamente annunciato che il 26 gennaio pubblicherà una puntata avente come protagonista il ricorrente (Alfonso Signorini, ndr ) dall'impatto straordinario con contenuti di irreparabile gravità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Caso Signorini, i legali all’attacco dei colossi del web: ‘Bloccate Falsissimo e rimuovete i contenuti di Corona’Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno inviato richieste ufficiali a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google, chiedendo di bloccare e rimuovere i contenuti diffusi da Fabrizio Corona, in particolare quelli relativi al format “Falsissimo”.

Signorini denuncia i social: “Bloccate Corona o pagate milioni”Alfonso Signorini ha avviato azioni legali contro Facebook, TikTok e YouTube, chiedendo risarcimenti milionari a causa dei video di Fabrizio Corona condivisi sui social.

