Bivacchi all' ex Borsa Merci controlli costanti della polizia locale

L’ex Borsa Merci, situata nel Quartiere 2, è soggetta a controlli periodici da parte della Polizia locale. Gli agenti si occupano di verificare lo stato dell’area, contribuendo alla sicurezza e al monitoraggio degli edifici abbandonati. Questi interventi rientrano in un programma di monitoraggio volto a garantire il rispetto delle normative e a prevenire situazioni di rischio.

