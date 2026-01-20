Bimbo resta solo sul treno l' intervento della polizia e l' abbraccio con la mamma

A Modena, un bambino è rimasto solo sul treno, ma non ha mostrato paura. L’intervento tempestivo della polizia ha consentito di riunirlo con la madre, con cui ha condiviso un momento di abbraccio. Secondo le autorità, il bambino si è dimostrato coraggioso di fronte alla situazione. Un episodio che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di interventi rapidi e sulla forza dei piccoli in momenti di difficoltà.

Bimbo di 4 anni resta sul treno che riparte, rintracciato dalla polizia e riconsegnato alla mamma: l’abbraccio commoventeUn bambino di quattro anni rimane sul treno che riparte da Modena.

Attimi di paura sul treno per Como: bimbo resta solo, la mamma non riesce a salireVenerdì 2 gennaio, alla stazione di Monza, si sono verificati momenti di apprensione quando un bambino di 9 anni è rimasto solo a bordo di un treno diretto a Como, dopo che le porte si sono chiuse e la madre non è riuscita a salire.

