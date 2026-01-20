Bimbo di un mese muore dopo l'allattamento nel Lecchese | oggi ci sarà l'autopsia
Oggi si svolge l'autopsia sul corpo di Bladen, il bambino di un mese trovato senza vita dai genitori a Verderio, nel Lecchese. L'esame mira a chiarire le cause del decesso, avvenuto dopo un episodio di allattamento. La vicenda è al centro dell'attenzione locale e si attendono ulteriori dettagli dalle analisi mediche.
Si terrà oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Bladen, trovato senza vita dai genitori a poco più di un mese nella loro casa di Verderio, nel Lecchese.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo di un mese morto dopo l’allattamento, i genitori danno l’allarme: disposta l’autopsiaI genitori del neonato di un mese, trovato senza vita in culla dopo l’allattamento, hanno segnalato l’accaduto alle autorità.
Sarà la magistratura a far luce sulla tragica morte di un bimbo di appena un mese, terzo figlio di una famiglia di Verderio. Il neonato è stato trovato dalla mamma esanime nel letto. Inutile la corsa disperata in ospedale. - facebook.com facebook
