bimbo di quattro anni resta solo sul treno bologna modena che riparte rintracciato dalla polizia

Un bambino di quattro anni è rimasto solo sul treno Bologna-Modena, che è ripartito senza che la madre riuscisse a farlo scendere. La vicenda, avvenuta sabato sera, è stata successivamente ricostruita dalla polizia di Stato, che ha rintracciato il piccolo e ha avviato le procedure di sicurezza e tutela.

Il treno parte ma la mamma non fa in tempo a far scendere dal convoglio il figlio di quattro anni. È quanto avvenuto, secondo la ricostruzione che fornisce la polizia di Stato, la sera di sabato scorso fra Bologna e Modena. Dal Centro di controllo delle Ferrovie di Stato di Bologna è partita una segnalazione di allerta alla polizia di Stato di Modena in quanto a bordo di un treno regionale proveniente dal capoluogo e diretto a Milano viaggiava da solo il bimbo, con la mamma rimasta sulla banchina dopo la chiusura automatica delle porte. La squadra volante della polizia di Stato si è recata immediatamente alla stazione dei treni di Modena, prendendo in consegna dal capotreno il piccolo mentre la madre è giunta a Modena poco dopo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

