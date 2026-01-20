Bilancio della Polizia Locale nel Cesenate quasi 1200 incidenti e otto morti Il velox sulla Cervese? La gente va più piano
Il bilancio della Polizia Locale nel Cesenate evidenzia circa 1.200 incidenti e otto decessi, segnando un quadro complesso di sicurezza. Oltre ai numeri, emergono criticità legate alle risorse e alle sfide quotidiane nella gestione urbana. La discussione si concentra sulla necessità di interventi efficaci per migliorare la sicurezza stradale e urbana, affrontando le problematiche con approccio pragmatico e condiviso.
Tanti i temi all'ordine del giorno nel consueto bilancio fatto dalle Polizie Locali di tutto il territorio provinciale: non solo dati, ma anche criticità e questioni molto dibattute come quella che vede la Municipale ormai sempre più impegnata sul fronte della sicurezza urbana, ma con carenze di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
