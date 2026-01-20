Bilancio della Polizia Locale nel Cesenate quasi 1200 incidenti e otto morti Il velox sulla Cervese? La gente va più piano

Il bilancio della Polizia Locale nel Cesenate evidenzia circa 1.200 incidenti e otto decessi, segnando un quadro complesso di sicurezza. Oltre ai numeri, emergono criticità legate alle risorse e alle sfide quotidiane nella gestione urbana. La discussione si concentra sulla necessità di interventi efficaci per migliorare la sicurezza stradale e urbana, affrontando le problematiche con approccio pragmatico e condiviso.

