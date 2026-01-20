Bidello di 28 anni sospeso | Baci e abbracci forzati su 8 ragazzine della scuola

Un bidello di 28 anni è stato sospeso dopo essere accusato di aver forzato baci e abbracci a otto ragazzine minorenni, tutte sotto i 14 anni, all’interno di una scuola di Reggio Emilia. L’indagine, ancora in corso, riguarda comportamenti ritenuti inappropriati e potenzialmente lesivi per le giovani vittime. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela dei minori e della sicurezza negli ambienti educativi.

Reggio Emilia, 20 gennaio 2026 – Da una parte ci sono otto alunne minorenni, tutte di età inferiore ai 14 anni, che sarebbero state indotte a subire contatti fisici a presunto sfondo sessuale tra le pareti della scuola. Dall’altra c’è lui, un 28enne collaboratore scolastico, indagato come autore di quelle condotte: da quanto si apprende, sarebbe una persona affetta da fragilità a causa delle quali rientra nelle categorie protette che hanno diritto al collocamento mirato in un luogo di lavoro. Quali sono le accuse per il giovane. Il giovane presta attività in un istituto comprensivo della Bassa – il Marconi di Castelnovo Sotto – dove sarebbero avvenuti i fatti: nella nota divulgata dal comando dei carabinieri, si descrivono “ abbracci forzati ”, “ baci sulle guance e sul collo” e anche “adescamento, trattenendo le minori in luoghi isolati della della scuola (aula magna e antibagni)”, il tutto “approfittando del suo ruolo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Abusi su alunne minorenni a scuola, sospeso un bidello di 28 anni: «Così induceva le ragazzine al silenzio»Un collaboratore scolastico di 28 anni è stato sospeso da una scuola nella provincia di Reggio Emilia, dopo essere stato accusato di aver molestato alcune alunne minorenni.

Abbracci forzati, baci rubati e pressioni psicologiche: misura cautelare a un collaboratore scolastico per presunti abusi su 8 alunneUn collaboratore scolastico è stato destinatario di una misura cautelare con l’accusa di aver compiuto abusi su otto alunne.

