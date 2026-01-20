Bici giù dai Murazzi Denise torna già libera | che cosa dovrà fare ora per non tornare in carcere

Denise, liberata dopo quasi tre anni di detenzione minorile, torna a casa. Il tribunale di sorveglianza di Genova ha accolto la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, consentendole di reintegrarsi nella comunità. Ora, per evitare il ritorno in carcere, dovrà rispettare le condizioni stabilite dal tribunale e dimostrare il suo percorso di reinserimento.

Denise torna a casa dopo 2 anni e 11 mesi di detenzione nell’istituto per minorenni di Pontremoli. Il tribunale di sorveglianza di Genova, presieduto dalla giudice Manuela Casella, ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata dai suoi legali, gli avvocati Guglielmo Busatto e Annalisa Baratto. La ventenne è la prima dei cinque condannati per il lancio della bici dai Murazzi a ottenere la libertà, nonostante la pena definitiva di sei anni e otto mesi per tentato omicidio aggravato. Come riporta la Stampa, gli altri imputati condannati a pene più severe che arrivano fino a 14 anni, dovranno attendere ancora a lungo prima di uscire dal carcere.🔗 Leggi su Open.online

Torino, bici lanciata giù dai Murazzi, Denise libera dopo 3 anni: “Dovrà fare volontariato e corsi professionali”Il tribunale dei minori di Genova ha disposto la scarcerazione di Denise, coinvolta nell’incidente ai Murazzi di Torino, avvenuto nel gennaio 2023.

Lancio della bici giù dai Murazzi, dopo 3 anni scarcerata una giovane del gruppo: “Dovrà dimostrare di essere cambiata”Dopo tre anni di detenzione, Denise è tornata in libertà.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Bici dai Murazzi, Denise scarcerata dopo quasi 3 anni: dovrà seguire un percorso rigoroso. Le regole; Bici giù dai Murazzi, scarcerata dopo quasi tre anni; Investita sulle strisce davanti ai Murazzi da un’auto pirata; Napoli, donna ferita da un monopattino: polizia sulle tracce di due giovani ripresi dalle telecamere.

Bici giù dai Murazzi, scarcerata dopo quasi tre anni - (ANSA) - TORINO, 20 GEN - È stata condannata a sei anni e otto mesi di reclusione, da minorenne, per il caso di Mauro Glorioso, lo studente ferito in modo gravissimo a Torino dal lancio di una bici da ... msn.com

Bici giù dai Murazzi, giovane scarcerata dopo quasi tre anni - È stata condannata a sei anni e otto mesi di reclusione, da minorenne, per il caso di Mauro Glorioso, lo studente ferito in modo gravissimo a Torino dal lancio di una bici dal bastione dei Murazzi, po ... ansa.it

Da ieri sera Denise non è – non sarà più – solo la ragazza che ha buttato giù dai Murazzi – con altri quattro – la bici che ha ferito quasi a morte Mauro Glorioso, studente di 23 anni rimasto tetraplegico. Denise è libera a una condizione: deve diventare una adu facebook