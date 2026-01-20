Biathlon Nove Mesto chiude il trittico di gennaio | nove azzurri convocati

A Nove Mesto, in Repubblica Ceca, si svolge l’ultima tappa di gennaio del circuito di Coppa del Mondo di biathlon, prima della pausa olimpica. Nove atleti italiani sono stati convocati, con Giacomel in testa nel maschile e Wierer e Vittozzi a guidare il gruppo femminile. La competizione rappresenta una fase importante per gli atleti italiani, che si preparano alle sfide future.

Ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica: Giacomel leader, Wierer e Vittozzi guidano il gruppo femminile Da giovedì Nove Mesto, in Repubblica Ceca, sarà teatro della tappa conclusiva del trittico di gennaio di Coppa del Mondo di biathlon. Si tratta dell’ultimo appuntamento del circuito internazionale prima della pausa olimpica, un passaggio chiave della stagione che metterà alla prova atleti e squadre in vista dei grandi eventi invernali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2026: programma, orari, tv, streamingLa Coppa del Mondo di biathlon 2026 si svolgerà a Nove Mesto dal 22 al 25 gennaio.

Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2026. Al maschile già due podi per Giacomel in CechiaLa sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26 si svolge a Nove Mesto na Morave, in Repubblica Ceca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Nove Mesto: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2026: programma, orari, tv, streaming; Biathlon - In crescita, Hanna Öberg rinuncia a Nove Mesto e va in quota prima di Anterselva: Non aver avuto l'opportunità di farlo in estate ha inciso sulla mia scelta.; Tommaso Giacomel raddoppia nella Pursuit e entra nella storia del biathlon italiano.

Ecco gli azzurri scelti per Nove Mesto: Giacomel in difesa del pettorale giallo, Wierer per il riscattoCoppa del Mondo di biathlon: da giovedì via alla sesta tappa, l'ultima prima delle Olimpiadi, con il trentino che dalla Short Individual si giocherà ... neveitalia.it

Biathlon, Coppa del Mondo: Giacomel conquista due podi a Nove M?stoTommaso Giacomel ha conquistato due podi nella tappa maschile di Coppa del Mondo di biathlon in corso a Nove M?sto na Morav?, in Repubblica Ceca, sede della sesta tappa del circuito 2025?26. La locali ... it.blastingnews.com

Biathlon – Nove Mesto a rischio per Davidova, il tecnico ceco Hamza: “La priorità sono le Olimpiadi” - facebook.com facebook