Biathlon Coppa del Mondo Nove Mesto 2026 Al maschile già due podi per Giacomel in Cechia

La sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26 si svolge a Nove Mesto na Morave, in Repubblica Ceca. Tra gli atleti in gara, Giacomel ha già conquistato due podi nella categoria maschile, segnando un passo importante nella stagione. Questa tappa rappresenta un momento di verifica e continuità per gli atleti, in un contesto caratterizzato da situazioni eccezionali e sfide imprevedibili.

Sarà Nove Mesto na Morave a ospitare la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26. Ci troviamo di fronte a una situazione anomala, figlia delle circostanze. D'altronde, Anterselva sarà il palcoscenico delle gare dei Giochi olimpici invernali 2026. Dunque, si è dovuta fare di necessità virtù, cercando un'altra location per l'ultima tappa di gennaio. Si è optato per l'impianto situato in Cechia, dove il massimo circuito ha effettuato scalo per la prima volta nell'inverno 2011-12, ovvero quello precedente all'edizione 2013 dei Mondiali. La manifestazione iridata é poi tornata una seconda volta nel 2024.

