berlinale 2026 tre coproduzioni italiane nel programma ufficiale

La Berlinale 2026, alla sua 76ª edizione, presenta il programma ufficiale, includendo tre coproduzioni italiane selezionate. L’evento si svolge a Berlino, confermando il ruolo importante dell’Italia nel panorama cinematografico internazionale. La manifestazione continuerà a offrire una piattaforma per film di alta qualità, promuovendo il dialogo tra culture e il talento italiano nel settore del cinema.

Svelato il cartellone ufficiale della Berlinale 2026, 76esima edizione del Festival cinematografico della capitale tedesca. Anche quest’anno, nessun film italiano è in corsa per l’ Orso d’oro né figurano altri lungometraggi nelle sezioni principali. Il nostro Paese è tuttavia presente grazie a tre coproduzioni internazionali, di cui due in concorso e una nella sezione Perspectives. La kermesse, che sarà aperta da No Good Men, terzo film della regista afgana Shahrbanoo Sadat, si svolgerà dal 12 al 22 febbraio. Il cartellone ufficiale è stato presentato in conferenza stampa dalla direttrice Tricia Tuttle, affiancata dai co-direttori Jacqueline Lyanga e Michael Stütz, che hanno annunciato un’edizione che punterà a valorizzare l’esperienza in sala, la scoperta dei nuovi talenti e la difesa della cultura cinematografica con lungometraggi provenienti da oltre 80 Paesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

