Bergamo ospita la «Festa del Cioccolato» dal 22 al 25 gennaio, trasformando il Sentierone in un punto di incontro dedicato alla dolcezza. L’evento propone stand provenienti da tutta Italia, offrendo opportunità di conoscere le tradizioni artigianali del cioccolato. Un appuntamento pensato per adulti e bambini, ideale per scoprire e assaporare le varietà di questa prelibatezza in un’atmosfera conviviale.

Articolo. Dal 22 al 25 gennaio il Sentierone si trasforma in un laboratorio di gusto con stand da tutta Italia, storie artigiane e un piacere che unisce grandi e piccini Sul cioccolato non esiste unanimità, ma esiste consenso. C’è chi lo sceglie fondente, essenziale e rigoroso; chi lo preferisce al latte, più morbido e rassicurante; chi resta fedele al bianco, minoranza tenace. Differenze di gusto che non dividono, ma raccontano. Perché il cioccolato non è solo un sapore: è un linguaggio che parla all’infanzia, consola gli adulti e, a detta della scienza, incide persino sull’umore. A Bergamo questo linguaggio torna a farsi collettivo, trasformando il Sentierone in un’esperienza di gusto e piacere condivisa che scalda il cuore dell’inverno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo celebra la dolcezza con la «Festa del Cioccolato»

Un Sentierone di dolcezza: a Bergamo arriva la Festa del cioccolatoDal 22 al 25 gennaio, il Sentierone di Bergamo ospiterà la 13ª edizione della Festa del Cioccolato, un evento dedicato agli appassionati di dolcezza e bontà.

Leggi anche: Torna la Festa del Cioccolato in Piazza della Cittadella: tre giorni di dolcezza a Bergamo Alta

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bergamo celebra la dolcezza con la «Festa del Cioccolato» - C’è chi lo sceglie fondente, essenziale e rigoroso; chi lo preferisce al latte, più morbido e rassicurante; chi resta fedele al bianco, minora ... ecodibergamo.it